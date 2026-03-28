برلماني: أميركا تمنع سلاح الجو العراقي من التحليق حتى لإجلاء الجرحى

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، يوم السبت، أن القوات الأميركية منعت استخدام سلاح الجو العراقي من الدفاع عن أجوائها، أو التحليق لإجلاء جرحى القوات الامنية من مواقع الاستهداف الأميركي.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأميركية منعت العراق من استخدام الطيران الحربي ومنظومات الدفاع الجوي العراقي بالدفاع عن الأراضي والأجواء العراقية".

وأضاف أن "الأميركان منعوا الطائرات العراقية من نوع هليكوبتر، من إخلاء ونقل الجرحى وجثامين الشهداء الذين استهدفهم العدوان الأميركي الاسرائيلي".

ولفت إلى أنه "على الحكومة العراقية اتخاذ موقف واضح من الاعتداءات المتكررة والعدوان الأميركي على المقرات الأمنية والحشد الشعبي وأسباب عدم استخدام منظومة الدفاع الجوي".

ومنذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في الـ28 من شهر شباط/فبراير الماضي، تعرض العراق لعدة ضربات جوية على مقرات أمنية تابعة للجيش وأخرى للحشد الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات، ينفذها الطيران الأميركي بدافع استهداف أشخاص ينتمون للفصائل المسلحة، التي أعلنت بدورها القتال ضد القوات الأميركية ومصالحها في العراق والمنطقة.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن التنسيق وتشكيل لجنة مع الجانب الأميركي، مهمتها منع الهجمات "الإرهابية" على البعثات الدبلوماسية، وإبقاء العراق خارج الصراع في المنطقة.

وأضافت أن "الجانبين العراقي والأميركي قررا تكثيف التعاون لمنع الهجمات الإرهابية وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد الشعب العراقي، والقوات الأمنية العراقية والمرافق والأصول الاستراتيجية العراقية، وكذلك ضد الأفراد الأميركيين والبعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي".