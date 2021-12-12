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برلماني عن نينوى: اجتماع البيشمركة مع الوفد الاتحادي بحث تشكيل لواءين مشتركين

Category: أمـن

Date: 2021-12-12T11:15:22+0000
برلماني عن نينوى: اجتماع البيشمركة مع الوفد الاتحادي بحث تشكيل لواءين مشتركين

شفق نيوز/ انتقد النائب الفائز عن نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الاحد، تلكؤ الحكومة الاتحادية في إكمال تشكيل لواءين مشتركين من الجيش والبيشمركة في نينوى.

وكانت قيادة البيشمركة أفادت بتاريخ (9 / 11 / 2021) بالشروع بخطط التدريبات العسكرية للوائي التنسيق المشترك مع وزارة الدفاع العراقية ضمن مراحل زمنية متسلسلة.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً أمنياً رفيعاً وصل صباح اليوم الى مخمور للاجتماع مع رئيس أركان البيشمرگة للتنسيق في الشأن الأمني"، موضحا أن "اللقاء هو تكميلي للقاءات سابقة في مقر سيروان بارزاني قائد محور البيشمركة في مخمور".

واوضح أن "الاجتماع جاء لبحث التنسيق المشترك حول الوضع الامني في مخمور وخطوط التماس بين الاقليم والحكومة الاتحادية فضلا عن مناقشة تشكيل لواءين عسكريين مشتركين".

وتابع الدوبراني أن "اللوائين سيشكلان من الجيش العراقي والبيشمركة وليس من الكورد والعرب"، مبينا أن "اجتماع اليوم جاء مكملاً للاجتماعات السابقة خصوصاً بعد اكمال المراكز التنسيقية المخصصة وهما مركز في مخمور جنوب الموصل ومركز في الكسك غرب الموصل".

وكشف ان "هناك تلكؤا من قبل الحكومة العراقية في اكمال اجراءات تشكيل اللواءين لكن بعد الهجمات الاخيرة لداعش اصبح تشكيل اللواءين امراً ضرورياً جداً".

وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين الدفاع والبيشمركة 4 بنود، الاول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الامنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار داعش الى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش في العراق.

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