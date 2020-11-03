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برلماني سابق يقود هجوماً مسلحاً على مركز شرطة في واسط

Category: أمـن

Date: 2020-11-03T17:07:14+0000
برلماني سابق يقود هجوماً مسلحاً على مركز شرطة في واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بشن عضو في مجلس النواب (البرلمان) العراقي على رأس أفراد من جماعته يوم الثلاثاء هجوماً مسلحاً على مركز للشرطة في محافظة واسط على خلفية اعتقال سائقه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون وشيخ عام عشيرة گريش جبار فرهود القريشي وعدداً من أفراد جماعته شنوا هجوماً بأسلحة متوسطة على مركز شرطة النعمانية في واسط".

وأضاف أن الهجوم المسلح يأتي على خلفية اعتقال سائق القريشي.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتضح على الفور حجم الخسائر، بسبب استمرار الهجوم وتطويق المركز من قبل القريشي وجماعته.



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