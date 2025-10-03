برفقته 19 سورياً.. اعتقال متهم ينقل أجانب بصورة غير قانونية في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، يوم الجمعة، اعتقال متهم ينقل أجانب بصورة غير شرعية.

وقال عطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة ديالى التابعة الى قسم شرطة بني سعد/مركز شرطة سويد وباسناد من الجيش العراقي/الفوج الثالث لواء المغاوير فرقة (23)، ودوريات قاطع نجدة بني سعد، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (ع، ع، م،) عمله سائق باص لنقل الركاب وهو يُقل (19 شخصاً) يحملون الجنسية السورية في المناطق النائية، بعد أن دخلوا الأراضي العراقية بدون موافقات رسمية".

أشار إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق سائق العجلة اولاً، ومن ثمَ الأشخاص الداخلين بطرق غير قانونية"، مردفا بالقول إنه "تم عرض القضية على قاضي التحقيق الخفر ، الذي قرر توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".