أبرزهم "شعواط".. ضربات استباقية تطيح بـ7 تجار مخدرات في قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية نفذت عمليات امنية كبيرة وواسعة ضد تجار المخدرات في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية نفذت ضربات استباقية ضد تجار المخدرات كبار في مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتمكنت من اعتقال 7 منهم"، لافتا إلى أن "بين المعتقلين تاجر المخدرات المطلوب للقضاء (شعواط)".

وبين المصدر، ان "الاجهزة الامنية تمكنت من مصادرة 6000 حبة مخدرة خلال عملياتها الامنية وكيلو غرام من الكريستال وغيرها من ادوات التعاطي وضبط اسلحة بحوزة المعتقلين".