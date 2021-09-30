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أبرزها غلق المنافذ وحظر التنقل بين المحافظات.. أمنية الانتخابات تتخذ 14 إجراء خلال الاقتراع

Category: أمـن

Date: 2021-09-30T07:21:14+0000
أبرزها غلق المنافذ وحظر التنقل بين المحافظات.. أمنية الانتخابات تتخذ 14 إجراء خلال الاقتراع

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية مطلعة، يوم الخميس، باتخاذ اللجنة الامنية العليا للانتخابات عدة إجراءات "طوارئ" تخص الانتخابات أبرزها غلق المنافذ وحظر التنقل بين المحافظات.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "اللجنة رفعت مقترحا الى مكتب رئيس الوزراء - السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، لاتخاذ عدة إجراءات تخص عملية استكمال الاستحضارات والتهيؤ لإجراء عملية انتخابات مجلس النواب لعام ۲۰۲۱ وضمان حمايتها ونجاحها، ومن ضمنها غلق المنافذ الحدودية البرية والجوية من التاسع الى الحادي عشر من شهر تشرين الاول المقبل".

كما اقترحت اللجنة غلق مداخل المحافظات ( السيطرات الرئيسية ) ومنع تنقل ( العجلات والأشخاص ) بين المحافظات من التاسع الى الحادي عشر من شهر تشرين الاول المقبل، وتخويلها بفرض حظر التجوال الشامل فا بغداد والمحافظات".

كما قررت اللجنة منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير او الاغراض المدنية الأخرى وستقوم القوات الأمنية بالتعامل مع هذه الحالات وفق قواعد الاشتباك.

واقترحت ايضا ان يكون يوم الاقتراع العام 10 تشرين الاول عطلة رسمية باستثناء الدوائر الصحية والخدمية و الأمنية، وغلق كافة الأسواق و المولات والمطاعم والشركات باستثناء ( محلات بيع المواد الغذائية ومحلات الخضار والصيدليات وافران الصمون).

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