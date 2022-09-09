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أبرزها الاصطدام بـ"جمل".. حوادث أمنية عدة تسجلها محافظتي النجف وذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-09-09T18:15:19+0000
أبرزها الاصطدام بـ"جمل".. حوادث أمنية عدة تسجلها محافظتي النجف وذي قار

شفق نيوز / أفادت مصادر امنية في محافظتي النجف وذي قار، اليوم الجمعة، بمقتل واصابة خمسة أشخاص بحوادث متفرقة في محافظتي النجف وذي قار.

وقال مصدر بمحافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الامنية في محافظة ذي قار سجلت حادثي سير، الأول على الطريق الرابط بين ذي قار والديوانية، اذ اصطدمت عجلة بأحد الجمال (بعير)، ما أدى إلى اصابة صاحب العجلة بجروح خطيرة ادخله في غيبوبة بالمشفى".

وأضاف المصدر أن "الحادث الثاني تمثل باصطدام 3 عجلات على الطريق الدولي السريع بين محافظتي ذي قار و المثنى، وأدى إلى وفاة شخص واحد وإصابة شخصين آخرين بجروح بليغة".

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف لوكالة شفق نيوز ، إن "مواطناً من أهالي النجف في الأربعينات من عمره قتل رمياً بالرصاص داخل محله التجاري بظروف غامضة".

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، ان" القوات الامنية عثرت على جثة مواطن داخل محله التجاري بمنطقة حي الميلاد، وسط النجف، وعليه اثار اطلاق رصاص في مناطق مختلفة من جسمه"، لافتا إلى أن "التحقيقات الاولية تشير الى ضلوع زوج شقيقة المجنى عليه وهو من اهالي مدينة الناصرية".

وبين المصدر، ان "المتهم ارتكب الجريمة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وقد لاذ بالفرار لجهة مجهولة الهوية".

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