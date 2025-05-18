أبرزها "اعتقال أب عنّف اطفاله".. العراق يسجل 3 حوادث أمنية

شفق نيوز/ سجلت محافظات البصرة وديالى وكربلاء، يوم الأحد، 3 حوادث الأولى كانت تتعلق بتعنيف أطفال، بينما الثانية بإصابة محامٍ ورجل آخر كان برفقته، في حين ألقت القوات الأمنية القبض على مطلوب خطير.

وأشارت قيادة شرطة البصرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "اعتقال رجل في قضاء الفاو بعد تورطه بتعنيف أطفاله وتهديدهم بالحرق، انتقاماً من أمهم".

وأوضحت أنها "ألقت القبض على متهم أقدم على تعنيف أطفاله وتهديدهم بالقتل حرقاً باستخدام مادة البنزين، وذلك بعد تلقي الشرطة بلاغاً رسمياً من زوجته مدعوم بتسجيلات صوتية ومرئية توثق التهديدات والانتهاكات لأطفالها من قبل أبيهم".

وأشارت الزوجة في إفادتها، إلى "تعرضها للضرب على يد زوجها قبل يومين، ما اضطرها إلى مغادرة المنزل، قبل أن تتلقى لاحقاً رسائل تهديد موجهة إلى أطفالها".

وأضاف البيان: "بناءً على البلاغ، شُكّل فريق أمني تمكّن من تطويق منزل المتهم واعتقاله، ليُحال لاحقاً إلى القضاء بتهم تتعلق بالتهديد والإيذاء العمد والشروع بالقتل".

أما في محافظة ديالى، فقد أفاد مصدر أمني بإصابة محامٍ ورجل آخر كان برفقته، إثر تعرضهما لهجوم من قبل مجموعة مجهولة تحمل العصي والهراوات، أثناء مرورهما على الطريق الرئيسي في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وأشار المصدر لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المحامي كان يترافع في دعوى طلاق لصالح الرجل المصاب، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى احتمال تورط أقارب الزوجة في الهجوم. وقد نُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح أن "القوات الأمنية باشرت التحقيق في الحادث واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة".

على صعيد آخر، أصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، توضيحاً بشأن حادثة وقعت في منطقة الدعوم بقضاء الجدول الغربي، وذلك عقب تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بـ "مقتل رجل أمن إثر مشاجرة في المنطقة".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وتشكيلات شرطة كربلاء، وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية نوعية استهدفت متهماً خطيراً مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف البيان أن "القوة الأمنية باشرت بتطويق منزل المتهم وإغلاق جميع منافذ الهروب، الأمر الذي دفعه إلى الانتحار بإطلاق النار على نفسه قبل أن تتمكن القوات من القبض عليه".

وخلال تنفيذ العملية، أُصيب أحد المنتسبين بجروح نتيجة تبادل إطلاق النار، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.