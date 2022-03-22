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إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين الداخلية العراقية والأردنية

Category: أمـن

Date: 2022-03-22T14:13:03+0000
إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين الداخلية العراقية والأردنية

شفق نيوز/ وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والأردنية.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد جلسته السادسة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، وناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأكد الأعرجي، خلال الجلسة، على "ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والاستخبارية، لتحقيق الأمن المستدام".

وشهدت الجلسة، الموافقة على إبرام (مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية).

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