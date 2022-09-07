أبراج مراقبة وطرق مغلقة.. خطة "الأربعين" تدخل حيز التنفيذ والنجف تعطل

شفق نيوز/ دخلت الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية، في العاصمة بغداد، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع قرب حلول الزيارة.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "أبراج مراقبة خاصة بالمنتسبين، وأسلاك شائكة جرى نصبها على طول خط مسير الزوار من سريع البياع باتجاه جسر الدورة الكبير الجنوبي".

وأضاف المصدر، أن "الأيام القادمة وأثناء زيادة الكثافة البشرية للزائرين، سيتم إغلاق سايد واحد من جميع الطرق التي يسلكها الزائرون، مع تحويل السايد الثاني للمركبات ذهاباً وإياباً".

وفي كربلاء، وصل وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، إلى المحافظة، والتقى بمحافظها نصيف الخطابي، للتباحث حول تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية، وذلك على رأس وفد ضم كبار القادة والضباط في الوزارة.

أما النجف، فأعلن المكتب الإعلامي للمحافظ ماجد الوائلي، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء لتوافد أعداد كبيرة من الزائرين بمناسبة الزيارة الأربعينية، إلى المحافظة، ولغرض تخفيف الزخم المروري ولغرض التفرغ للخدمة الحسينية".

وأوضح أن "العطلة ستبدأ من الأحد المقبل (11 / 9 / 2022) ولغاية يوم الأحد الموافق (18 / 9 / 2022)، ويستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية والصحية، وأن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق (19 / 9 / 2022)".

وأضاف مكتب محافظ النجف، أن "امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية من ضمنها امتحانات يوم السبت (10 / 9 / 2022) تم تأجيلها إلى ما بعد الزيارة وحسب جدول الامتحانات الذي سيصدر لاحقاً من مديرية التربية".

وبدأ الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى بالتوافد على مدينة كربلاء منذ مطلع الأسبوع الجاري استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد نحو أسبوعين.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر.