بذي قار .. تسجيل حالتي انتحار إحداهما لتاجر مخدرات أطلق النار على نفسه بعد محاصرته

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي انتحار إحداهما لتاجر مخدرات حاول الانتحار أثناء عملية إلقاء القبض عليه جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية داهمت منزل احد تجار المخدرات في قضاء الجبايش جنوبي المحافظة، لاعتقاله وفق أحكام المادة 28 من مكافحة المخدرات"، مضيفا أنه "اثناء اقتحام منزله من قبل الأجهزة الامنية قام باطلاق النار على نفسه واصابها برصاصة في كتفه الأيمن، حيث تمكن رجال الامن من ايقافه وسحب السلاح منه وكذلك رمانة يدوية كانت بحوزته".

وتابع المصدر، ان " فتاة أيضا تبلغ من العمر 23 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة (شال) معلق بقاعدة المروحة السقفية داخل منزلها بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة "، لافتا إلى ان "سبب الانتحار لا يزال غامضاً لغاية الآن".