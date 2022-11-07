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بذريعة "غسل العار".. إعدام امرأة وابنتها داخل مقبرة وادي السلام في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-11-07T18:44:35+0000
بذريعة "غسل العار".. إعدام امرأة وابنتها داخل مقبرة وادي السلام في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الإثنين، بمقتل امرأة وابنتها رميا بالرصاص في عملية إعدام غسلا للعار نفذت داخل مقبرة وادي السلام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة وابنتها من أهالي محافظة المثنى تمت ملاحقتهما من ذويهما إلى محافظة النجف وقتلهما بطريقة الإعدام رميا بالرصاص، غسلا للعار داخل مقبرة وادي السلام وسط محافظة النجف".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال الشخص الذي نقلهما لمدينة النجف، وباشرت بإجراءات التحقيق معه، لمعرفة ملابسات الجريمة المروعة".

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