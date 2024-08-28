بذريعة "غسل العار" .. رجل يقتل ابنته بالاشتراك مع شقيقها شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بمقتل امرأة على يد والدها بالاشتراك مع شقيقها وذلك شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن أباً اقدم على قتل ابنته مواليد العام 1995 بالاشتراك مع شقيقها عبر اطلاق النار عليها أثناء نومها من سلاح نوع "كلاشنكوف" ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد.

وقال المصدر، إن القوات الامنية تمكنت من القبض عليهما اثناء وضعهما الجثة داخل مركبة نوع "كيا" حمل في محاولة للتخلص منها للتغطية على الجريمة، وحسب ادعائهما أنهما نفذا العملية بدافع (غسل العار).

وفي حادث آخر أشار المصدر نفسه الى، اصابة امرأة مواليد العام 1963 أثناء عبثها بسلاح نوع كلاشنكوف حسب ادعاء ابنها الذي قام بنقلها الى المستشفى ضمن منطقة الحميدية في مدينة الصدر شرقي بغداد، مضيفا أنه تم التحفظ على ابنها لوجود شكوك بالحادثة.

كما حدثت مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء (سكين) ضمن منطقة الدسيم شرقي بغداد مما اسفر عن إصابة أحد أطراف المشاجرة بطعنات سكين خطيرة، وحسب المعلومات فان المشاجرة حصلت لوجود خلافات بسبب امرأة.

هذا وانتحر شاب مواليد العام 2008 بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة العكيلات في جانب الكرخ من بغداد، وفقا للمصدر الأمني.