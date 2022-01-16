سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بذريعة شرائه.. عصابة بـ"زي نسائي" يسرقون 10 ملايين دينار من "بيت" في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-01-16T09:21:55+0000
بذريعة شرائه.. عصابة بـ"زي نسائي" يسرقون 10 ملايين دينار من "بيت" في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باقتحام عصابة ترتدي الزي النسائي أحد المنازل المعروضة للبيع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفي تفاصيل الواقعة، ذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، ان "احد المنازل معروض للبيع بمنطقة حي الرافدين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وقدمت إليه امراة ترتدي البوشية لغرض الاستفسار عن سعره ووضع المنزل، وحينما دخلت للاطلاع، دخل فجأة خلفها شخص (رجل) يرتدي زي نسائي مع بوشية (غطاء وجه)، وقام بالكشف عن حقيقته وإشهار السلاح بوجه المتواجدين في المنزل".

واضاف، ان "العصابة طلبت معرفة مكان النقود داخل المنزل، وقاموا فعلا بسرقة مبلغ 10 ملايين دينار عراقي ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة المصدر".

related

ذي قار .. اعتقال عصابة تسللت بين صفوف الزائرين المتوجهين لكربلاء

Date: 2021-09-15 09:51:37
ذي قار .. اعتقال عصابة تسللت بين صفوف الزائرين المتوجهين لكربلاء

ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

Date: 2021-07-12 20:07:56
ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

احباط محاولتي انتحار والعثور على طفلة عمرها "يوم" في ثلاث مناطق عراقية

Date: 2021-05-27 08:54:13
احباط محاولتي انتحار والعثور على طفلة عمرها "يوم" في ثلاث مناطق عراقية

اعتقال عصابة تتاجر بالبشر مكونة من 11 فردا بينهم 5 نساء بغدير بغداد

Date: 2019-10-02 11:29:04
اعتقال عصابة تتاجر بالبشر مكونة من 11 فردا بينهم 5 نساء بغدير بغداد

هجوم مسلح يستهدف مضيف شيخ عشيرة جنوبي العراق

Date: 2021-10-18 10:30:48
هجوم مسلح يستهدف مضيف شيخ عشيرة جنوبي العراق

تبادل قصف بصواريخ "RBG7" يرفع حصيلة نزاع عشائري جنوبي العراق

Date: 2021-05-13 07:16:17
تبادل قصف بصواريخ "RBG7" يرفع حصيلة نزاع عشائري جنوبي العراق

العثور على جثة نجل ضابط شرطة بعد أيام من اختفائه في ذي قار

Date: 2021-04-07 16:28:37
العثور على جثة نجل ضابط شرطة بعد أيام من اختفائه في ذي قار

نفي تحريك قطعات عسكرية الى محافظة ذي قار جنوبي العراق

Date: 2019-11-30 21:22:57
نفي تحريك قطعات عسكرية الى محافظة ذي قار جنوبي العراق