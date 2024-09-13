بدء ممارسة أمنية في بغداد تستهدف "التك تك" والدراجات النارية

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، مساء الجمعة، انطلاق ممارسات أمنية في جميع المناطق، تستهدف الدراجات النارية والتك تك، بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وبحسب مصدر أمني، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الممارسات الأمنية انطلقت عند الساعة السابعة من مساء اليوم، وستستمر حتى الساعة الرابعة من فجر السبت، على أن توضع نتائجها على مكتب الوزير عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد.

ووفق المصدر، ستتضمن الممارسة الأمنية، تفتيش الدراجات النارية والتك تك، على وجه الخصوص، وتدقيق المستمسكات الثبوتية والتأكد منها، فضلاً عن التأكد في حال كان صاحبها يحمل آلات جارحة أو أسلحة غير مرخصة أو مواد مخدرة.