بدء سريان حظر التجوال في العراق استعداداً للتعداد السكاني

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، مساء الثلاثاء، عن بدء سريان حظر التجوال في جميع محافظات البلاد، وذلك ضمن الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني العام الذي سيجرى يومي الأربعاء والخميس.

وبدأ حظر التجوال في تمام الساعة الـ12:00 بعد منتصف الليل، في كل المحافظات العراقية على أن تغلق السيطرات ومداخل المدن ومخارجها كافة.

ويرافق التعداد أيضا حالة الإنذار (ج) للقطعات الامنية والعسكرية العراقية.

وسيقيد الحظر حركة المواطنين والعجلات والقطارات بين المحافظات والأقضية والنواحي وما بين الحضر والريف وما بين الناحية والقضاء وبالعكس إلا للحالات الإنسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الأمنية والطبيعية والمناخية.

وستباشر فرق التعداد عملها خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم زيارة المنازل وتوثيق البيانات السكانية.

وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.