بدء رفع الكتل الكونكريتية لفتح المنطقة الخضراء ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، ببدء الاجهزة الامنية باجراءات فتح المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تمت المباشرة باعمال رفع الكتل الكونكريتية التي وضعت قبل أيام عند مداخل المنطقة الخضراء، تمهيداً لاعادة الافتتاح امام حركة المواطنين".

وكانت تشديدات امنية كبيرة وضعت عند مداخل المنطقة الخضراء، بعد بدء الحرب الاميريكية الايرانية، وذلك بالتزامن مع خروج تظاهرات قربها تنديدا باغتيال المرشد الايراني علي خامنئي، وحدوث محاولات لاقتحام المنطقة والوصول للسفارة الاميركية.