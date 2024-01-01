بدءا من 2024.. تطبيق نظام البديل في تشكيلات الشرطة الاتحادية العراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، يوم الاثنين، تطبيق نظام البديل في جميع تشكيلاتها ووحداتها.

وذكر بيان لعلاقات وإعلام الشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري أوعز الى جميع تشكيلات ووحدات قيادة قوات الشرطة الاتحادية الى العمل بنظام اجازات البديل اعتبارا من هذا اليوم 1 / 1 / 2024".

وأكد قائد الشرطة الاتحادية على ضرورة أن "يكون عام 2024 عاماً متميزاً بالانجازات وتقديم الافضل في المجالات الامنية والانسانية".

و"نظام البديل" هو نظام إجازات يتبعه الجيش، فإذا كانت الوحدة العسكرية تعدادها 40 جندياً، فإن 20 منهم يقضون إجازة 10 أو 15 يوما، قبل أن يلتحقوا مجدداً ويذهب زملاؤهم لقضاء الإجازة وهكذا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أصدر قرارا بإيقاف العمل بنظام البديل بهدف كشف "الجنود الفضائيين" أي الوهميين في الجيش العراقي وبقية أصناف القوات المسلحة.