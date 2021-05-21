بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الجمعة، بأن قوات البيشمركة ستشرع بالعودة إلى محافظة كركوك بدءاً من الأسبوع المقبل بعد الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر، وهو من قوات البيشمركة، لوكالة شفق نيوز، إن 8 ضباط من اللواءين 1 و2 في قوات البيشمركة سيلتحقون بغرفة العمليات المشتركة في قاعدة "كي وان" بكركوك يوم الأحد المقبل.

وأضاف أنه في غضون 7 إلى 15 يوماً ستعود أول سرية لقوات البيشمركة إلى محافظة كركوك، وذلك للمرة الأولى منذ انسحابها في تشرين الأول عام 2017 عقب التوتر مع الجيش العراقي على خلفية استفتاء الاستقلال.

وأشار المصدر إلى أن قوات البيشمركة ستعود تدريجياً إلى كركوك إذا سارت الأمور على ما يرام لغاية نشر لواءين كاملين من البيشمركة في المحافظة بحلول آب/أغسطس المقبل.

وكانت قوات البيشمركة قد انسحبت من كركوك لتجنب الصدام مع قوات الحكومة الاتحادية التي تقدمت صوب المحافظة على خلفية التوترات الناجمة عن استفتاء الاستقلال.

وقبل ذلك، كانت المحافظة تدار أمنياً بصورة مشتركة بين الجانبين.

ومنذ العام الماضي، خفت حدة التوتر بين بغداد وإقليم كوردستان تدريجياً وتوصل الجانبان إلى اتفاق لتشكيل مراكز تنسيق مشتركة لمحاربة تنظيم داعش وخاصة في مناطق الفراغات الأمنية بين الجيش العراقي والبيشمركة.