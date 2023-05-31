بديالى وذي قار .. صعقة كهربائية تنهي حياة رجل وانتشال جثة من نهر الفرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع رجل جراء صعقة كهربائية في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن رجلا في العقد الخامس من العمر لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية داخل منزله باطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وأشار الى نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق بملابسات الحادث.

في غضون ذلك انتشلت قوة امنية جثة شاب يبلغ من العمر 22 عاما طالب في كلية التربية للعلوم الإنسانية يسكن محافظة المثنى / قضاء الخضر.

وقال مصدر أمني آخر، إنه تم العثور علية على ضفة نهر الفرات وسط مدينة الناصرية قرب الشرطة النهرية.