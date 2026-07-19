بدواعي "الشرف".. مقتل رجل برصاص أقارب زوج امرأة ضُبط داخل منزلها في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بمقتل رجل إثر تعرضه لإطلاق نار داخل منزل في مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة تندرج ضمن الجرائم الجنائية المتعلقة بـ"دواعي الشرف".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً قُتل فوراً بعد أن فتح النار عليه عدد من أقارب زوج صاحبة المنزل، إثر ضبطه متواجداً داخل الدار بشبهة وجود علاقة مع المرأة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث ونقلت جثة المتوفى إلى دائرة الطب العدلي"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً في ملابسات الجريمة وتلاحق الجناة لتقديمهم إلى القضاء".