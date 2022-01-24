"بدل وقود" نقل جثمان "عبد الله" لذويه يفجر أزمة.. الجيش يوضح ويشكل مجلساً تحقيقياً

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل ووسائل إعلامية، مفاده استيفاء بدل وقود سيارة تابعة للوزارة، من ذوي ضحية في الجيش العراقي بعد إيصال جثمانه إليهم.

ونوهت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أخذ مبلغ من المال لتعبئة العجلة العسكرية التي كانت تنقل جثمان الشهيد عبد الله بمادة البنزين من قبل سائق العجلة، هو تصرف فردي لا يمت للمؤسسة العسكرية بأية صلة، ولا يعمم على المؤسسة العراقية…".

وأضافت أن "من خلال متابعة رئيس أركان الجيش، جرى إرسال وفد من آمرية الانضباط العسكري إلى عائلة الشهيد… كما تم تقديم مبلغ مالي لذويه".

وتابعت وزارة الدفاع: "تم توضيح ما قام به سائق العجلة من تصرف فردي، وتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه، إضافة إلى إيداعه التوقيف".

وكان مقطع فيديو، أظهر مطالبة منتسبين في وزارة الدفاع العراقية، أهالي أحد "الجنود الشهداء" الذين قضوا في محافظة ديالى مؤخراً، بدفع مبالغ تكاليف نقل جثمانه ( ثمن البنزين).

ويظهر في مقطع الفيديو، عائلة "الجندي ج م. عبد الله داوود سلمان" احد الجنود الذين قتلوا بهجوم "إرهابي" في منطقة العظيم بديالى، وهي تروي تفاصيل مطالبة احد منتسبي وزارة الدفاع، بمبلغ مالي لتكلفة البنزين لمرتين متتاليتين، جراء نقله بمركبة عسكرية حكومية تعود الى الوزارة.

ويشير ذوو "الجندي الشهيد" إلى أن المنتسب لوزارة الدفاع طالب أيضاً للمرة الثالثة بمبلغ تكلفة العودة "ثمن البنزين" بوجود قائد العمليات.

وناشد ذوو "الجندي الشهيد"، رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله، بالتدخل في هذا الموضوع.