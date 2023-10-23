بدلالة "أبو قصي".. العثور على مقبرة تضم رفاة ضحايا للأجهزة الأمنية في الفلوجة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، عن اكتشاف مقبرة جماعية لعناصر من القوات الأمنية قتلهم عناصر تنظيم "داعش" في الأنبار، خلال سيطرته على المحافظة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه من خلال الجهد الاستخباري ومتابعة بقايا فلول داعش الإرهابي وبناءً على معلومات دقيقة نفذت مفارز الجهاز في شمال بغداد عملية نوعية بالإشتراك مع مديرية أمن كركوك أسفرت عن الإطاحة بأحد أخطر قياديي التنظيم المكنى "أبو قصي" والمطلوب وفق المادة 4 إرهاب.

وبين أن عملية القبض جرت بعد استحصال الموافقات القضائية واستدراج المتهم من محافظة أربيل إلى كركوك ونصب كمين محكم أفضى إلى اعتقاله في المحافظة.

وأشار إلى أن المعتقل عمل في صفوف التنظيم ضمن ما يسمى ولاية "الفلوجة - قاطع الكرمة" بصفة نائب مسؤول أمنية القاطع المذكور، ومن خلال التعمق في سير التحقيق مع المتهم اعترف بوجود مقبرة تضم جثثاً لعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين المدنيين الذين تم أسرهم وقتلهم عام 2015 من قبل التنظيم الإرهابي.

وأضاف الجهاز أنه جرى اصطحاب المتهم والقيام بكشف دلالة لمكان المقبرة الواقعة في قضاء الكرمة بالفلوجة، وهي عبارة عن منزل كان يستخدم للسجن والتعذيب والقتل.

وأكد الجهاز أن الإرهابي المكنى "أبو قصي" يعد من القياديين في صفوف العصابات الإرهابية، حيث عمل في تصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات واستهداف القوات الأمنية إبان معارك التحرير في الأنبار، كما وورد اسمه ضمن بودرة كفالات التنظيم.

وقد جرى تدوين أقواله أصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.