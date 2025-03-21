بدفع من متهم.. حرق إطارات وقطع طرق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، يوم الجمعة، عن اعتقال أشخاص قطعوا الطرقات وحرقوا الإطارات، فيما بينت أنه بعد التحقيق معهم تبين أن ما فعلوه جاء بدفع من متهم هارب لزعزعة الأمن بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لاحظنا من خلال كاميرات المراقبة وانتشار الدوريات، قيام مجموعة من الاشخاص المغرضين بحرق الاطارات وقطع الطريق قرب مجسر ابراهيم الخليل وسط مدينة الناصرية للمطالبة بالافراج عن احد المتهمين بدعاوى قضائية".

وأضافت "على الفور توجهت قوة وفتحت الطريق امام حركة السيارات، وباشرت بالوقت نفسه الصفحات الوهمية والمغرضة بالتحريض"، مبينة أنه "من خلال التحقيق مع الملقى عليهم القبض اعترفوا ان ما حدث جاء بدفع من قبل المتهم الهارب من العدالة احمد الهلالي، لنشر الاخبار المفبركة ولكسب وتعاطف المتابعين من اهالي المحافظة وخلق فجوة بين المواطنين والقوات الامنية".

وبينت "من خلال تنفيذ أمر القبض على المتهم احمد الهلالي الصادر بحقه أوامر قبض قضائية في 1\9\2024، تعرضت القوة لإطلاق نار ورمي بالحجارة من داخل وأعلى دار المتهم مما أدى إلى إصابة 8 منتسبين بمناطق مختلفة من الجسم في الرأس والوجه والارجل وبعضها حالات حرجة تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت إلى أن "عدد الملقى عليهم القبض 3 متهمين من المغرضين والمحرضين وضبط بندقية كلاشنكوف واعتدة مختلفة وBKC ومسدس".