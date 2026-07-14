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    • بدعوى "غسل العار".. شخص يقتل شقيقته في بغداد والقوات الأمنية تطيح به قبل فراره

    بدعوى "غسل العار".. شخص يقتل شقيقته في بغداد والقوات الأمنية تطيح به قبل فراره دورية للقوات الامنية العراقية (أرشيف)
    2026-07-14T07:48:03+00:00

    شفق نيوز - بغداد

    أفاد مصدر أمني، بأن شخصاً أقدم، صباح اليوم الثلاثاء، على قتل شقيقته مستخدماً سلاحاً نارياً من نوع (بندقية) بذريعة "غسل العار"، داخل منزلهم في منطقة "العماري" التابعة لجانب الرصافة شرقي العاصمة بغداد.

    وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على الشقيق الجاني قبل محاولته الفرار من المنطقة.

    وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع المتهم التوقيف واتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية بحقه، فيما نُقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الطبية.

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