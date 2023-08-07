بدعوة رسمية... وفد عسكري عراقي رفيع المستوى في واشنطن

شفق نيوز/ بدأ وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، اليوم الاثنين، زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية (البَنْتَاغُون).

ذكر ذلك اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وبين أن الوفد يضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق الأول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من المستشارين والضباط.

وسيعقد الوفد خلال هذه الزيارة، عدة اجتماعات تناقش جملة من المواضيع في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي، والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات خاصة في الجانب الاستخباري في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية.

كما تتضمن هذه الزيارة، وفق رسول، عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.