بدعم F-16.. مكافحة الإرهاب ينفذ عملية واسعة في جبال شمال كركوك (فيديو)

شفق نيوز– كركوك

باشر جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأحد، عملية أمنية واسعة في السلاسل الجبلية الوعرة بمنطقتي قرة سالم ورماناو في ناحية آلتون كوبري شمالي كركوك، لملاحقة فلول تنظيم داعش، بدعم من طائرات F-16 العراقية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تنفيذ ثلاث ضربات جوية جديدة بطائرات F-16 العراقية استهدفت أوكاراً ومخابئ لتنظيم داعش شمالي كركوك، وذلك بعد "استشهاد" ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب ومقتل أحد عناصر التنظيم خلال عملية تفتيش ميدانية.

وقالت القيادة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت لتفتيش المواقع التي استهدفتها الضربات الجوية، أمس السبت، في المناطق الحدودية الفاصلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان من جهة قضاء الدبس، وأثناء العملية وقع اشتباك أسفر عن استشهاد ضابط برتبة ملازم أول، ومقتل أحد عناصر تنظيم داعش.

وأضافت أن طائرات F-16 العراقية نفذت عند الساعة 10:45 من صباح اليوم ثلاث ضربات جوية دقيقة استهدفت ما تبقى من أوكار ومخابئ التنظيم في المنطقة ذاتها، استناداً إلى معلومات استخبارية وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الكوماندوز في إقليم كوردستان.

وأشارت إلى أن عمليات التفتيش وتقييم نتائج الضربات ما تزال مستمرة، على أن يُعلن لاحقاً عن حجم الخسائر التي لحقت بالتنظيم.

وفي وقت سابق اليوم، نعى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن كريم التميمي في بيان، الملازم أول في الجهاز "حسن خضير زغير"، "الذي قال إنه سقط خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وتُعد مناطق قرة سالم والمناطق الجبلية المحيطة بها من بين أبرز المناطق التي شهدت خلال السنوات الماضية نشاطاً متقطعاً لخلايا تنظيم داعش، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المعقدة، الأمر الذي يدفع القوات الأمنية إلى تنفيذ عمليات استباقية بشكل دوري لتأمينها.