بدعم أميركي.. العراق يتحرك لتحصين حدوده مع سوريا بجدار كونكريتي

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي عراقي، يوم الأحد، عن تشكيل الحكومة العراقية لجنة لدراسة مشروع بناء "جدار كونكريتي" على الشريط الحدودي مع سوريا، وذلك بدعم من الولايات المتحدة الأميركية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحكومة الاتحادية حددت قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، لبناء هذا الجدار"، مضيفاً أن "المشروع سيكون بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، بمبلغ إجمالي يصل إلى 17 مليون دولار".

ويهدف هذا المشروع، وفقا للمصدر، إلى "الحد من تنقل المجاميع الإرهابية والمسلحة بين العراق وسوريا".

وتعد الأنبار، إحدى أخطر المحافظات المحررة، لما تشكله طبيعتها الجغرافية من مساحات صحراوية واسعة، فضلا عن الشريط الحدودي السوري الذي يحدها غربا، وتعد أقضيتها الغربية (القائم، حديثة، عنه، راوه، البغدادي، الرطبة، وهيت)، فضلا عن القرى والنواحي المحيطة بها، هشة أمنياً، وهو ما يسهل على عناصر داعش التسلل إليها وتنفيذ عملياته، التي بات يحاول من خلالها إثبات تواجده باختطاف أو تفجير، أو هجوم على إحدى النقاط الأمنية المتمركزة هناك.