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بدعم دولي.. "قسد" تقبض على 11 داعشياً في سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-03-18T20:40:03+0000
بدعم دولي.. "قسد" تقبض على 11 داعشياً في سوريا

 شفق نيوز/ أفاد المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال وشرق سوريا، الخميس، بالقاء القبض على 11 عنصرا في داعش بالحسكة وديرالزور.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات "قسد" وبدعم جوي من التحالف الدولي ألقت القبض  على عضو في خلية تنظيم داعش  خلال عملية أمنية في منطقة الشحيل بالريف الشرقي لدير الزور.

كما وألقت " قسد " القبض على عشرة أشخاص منتسبين لتنظيم داعش في مخيم الهول بحسكة خلال عملية أمنية أخرى، وفق البيان.

والجدير ذكره إن قوات الاسايش الخاصة (H.A.T ) تمكنت من قتل مسؤول داعشي وهو "والي" دير الزور وألقت القبض على تسعة أخرين في شهر آذار الجاري.

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