بدعم التحالف.. قسد تمشط منطقة على حدود العراق

شفق نيوز/ نفذت قوات سوريا الديمقراطية لشمال وشرق سوريا "قسد"، يوم السبت، عملية تمشيط في وادي العجيج في شمال شرقي ديرالزور على الحدود السورية العراقية، وذلك بدعم من التحالف الدولي.

وقالت قسد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوحدات الخاصة ضمن صفوف قسد نفذت عملية تمشيط في وادي العجيج بدعم من التحالف الدولي".

وأكد المركز الاعلامي لقسد بأنه "تم تمشيط المنطقة بأكملها وكشفت قواتهم طرق وانفاق وكهوف كان يستخدمها تنظيم داعش لعمليات النقل والتهريب في المنطقة".

واعلنت قسد انها نفذت حملة امنية في وادي العجيج بريف ديرالزور في 14 نيسان الجاري ضمن اطار مكافحة الارهاب ومنع نشاط خلايا داعش المتبقية.