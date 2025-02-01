"بدا على جسدها آثار تعذيب".. تفاصيل جديدة عن طفلة كربلاء المعنفة

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة كربلاء، مساء السبت، بياناً بشأن الطفلة المعنفة على يد جدها في قضاء عين التمر بالمحافظة، فيما كشفت عن الوضع الصحي للطفلة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطفلة المعنفة بدا على جسدها آثار تعذيب، نتيجة التعنيف الذي تعرضت لهُ، وقد تم تقديم يد العون والمساعدة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب هذا الفعل المنافي للشرع والقانون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على متهم عنف حفيدته بشدة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد للوكالة، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناولت فيديو تتعرض فيه طفلة الى التعنيف الشديد وبعد اجراء التحريات تبين ان هذا الفيديو من محافظة كربلاء في منطقة عين التمر".

وأضافت، أن "مدير مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري اللواء الدكتور عدنان حمود سلمان، أوعز الى مدير قسم اسرة كربلاء بالتحرك فورا واستحصال موافقة القضاء للتحري، وفعلا تم التحري من قبل مفارز حماية الاسرة في كربلاء وبمساعدة مكتب مكافحة الاجرام حيث تبين ان الشخص المعنف هو جد الطفلة".

وأكدت، أن "الجد تم القبض عليه وتوقيفه وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي".