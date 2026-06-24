بدافع "غسل العار".. رجل يفتح النار على زوجته وابن عمها ويصيبهما بجروح في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن رجلاً أقدم على إطلاق النار من سلاحه الشخصي (مسدس) على زوجته وابن عمها، داخل منزل الزوجية الكائن في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث أسفر عن إصابة المرأة وقريبها بجروح خطيرة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية فرضت طوقاً على مكان الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني الذي ادعى أنه قام بهذا الفعل بدافع "غسل العار"، مشيراً إلى إيداعه التوقيف على ذمة التحقيق بانتظار الإجراءات القضائية.