بدافع "غسل العار" .. شخص يصيب شقيقته ورجلاً آخر معها بجروح بعد تبادل إطلاق نار ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بإقدام رجل على اصابة شقيقته ورجل بجروح بعد تبادل لإطلاق النار في مجمع "بسماية" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مشاجرة حصلت بين رجل و شقيقته وشخص آخر داخل مجمع (بسماية) تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة مما أسفر عن اصابة المرأة والرجل على يد شقيقها.

وبيّن أن، قوة امنية وصلت لمكان الحادث واعتقلت الأخ الشقيق وتم إيداعه التوقيف.

حسب المعلومات الواردة فإن، الحادث يعود لخلافات عائلية (غسل عار).