بدافع الثأر العشائري.. شرطة نينوى تعتقل قتلة "سائق الكوستر" في الموصل

شفق نيوز/ ألقت شرطة نينوى، يوم الاثنين، القبض على المتهمين بقتل سائق سيارة أجرة "الكوستر" في حي التأميم شرقي مدينة الموصل.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الجريمة ارتكبت بدافع الثأر العشائري وهي تحمل طابعاً جنائياً، مبيناً أن "الشرطة اعتقلت المتهمين بالجريمة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت مقطع فيديو يظهر المتهمين يستقلان دراجة نارية وهما يطلقان النار على سائق "الكوستر"، يوم الثلاثاء الماضي.

من جانبها، حذرت السلطات القضائية من خطورة نشر مثل هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشارت إلى أن تسريب مقاطع الجرائم الجنائية يؤثر سلباً على سير التحقيق ويثير الفزع بين المواطنين.

وطمأنت السلطات القضائية عبر بيان ورد لشفق نيوز، أهالي الموصل بأن المدينة آمنة وتعتبر من المحافظات التي تتصدر قائمة الأمان في العراق، مشيرةً إلى أن الجرائم الجنائية تقع في كل دول العالم، وهي جزء من التحديات التي تواجهها المدن.