بخلاف على مسدس "كولمبي" .. القبض على شخص قتل صديقه في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص أقدم على قتل صديقه بخلاف على سلاح نوع مسدس شمال شرقي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أن مفارزها تمكنت في مكتب الزهور لمكافحة الإجرام، من القاء القبض على متهم لقيامه بقتل صديقه بسبب شجار معه على مسدس من نوع (كولمبي) ضمن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد.

ووفقا للبيان، فإنه تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.