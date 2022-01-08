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بخطى بطيئة.. تجريف 60% من "جُزر الإرهاب" في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-01-08T11:20:06+0000
بخطى بطيئة.. تجريف 60% من "جُزر الإرهاب" في صلاح الدين

شفق نيوز / أعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الخميس، إنجاز  أكثر من 60% من عمليات تجريف وفتح جزر نهر دجلة في صلاح الدين لمنع اتخاذها ملاذات ومخابئ لعناصر داعش.

وقال مدير ناحية مكيشيفة (جنوب شرقي تكريت)، برهان محمد العيساوي، لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات التجريف والتطهير شملت الجزر الممتدة من تكريت إلى سامراء، بطول 40كم، وصولاً إلى أطراف ناحية مكيشيفة على بعد 25كم".

وأوضح العيساوي، أن "الغرض من هذه العمليات، منع عناصر داعش من استغلالها ملاذات ومنطلقات للعمليات الإرهابية، التي تستهدف القطعات الأمنية والمدنيين"، مؤكداً أن "خطة التجريف ستؤمن 5 وحدات إدارية من هجمات ومخططات إرهابية".

وبين أن "الخطة تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وقطعت الطريق أمام خطط داعش لتهديد حزام المدن ومحيطها"

في السياق، رأى مراقبون للشأن الأمني، أن خطط تجريف جزر دجلة وكشفها من الارهاب تسير بخطى بطيئة منذ العام الماضي، لأسباب مالية أو أمنية تعود لانشغال القطعات الأمنية بالعمليات والخطط المستمرة لتعقب داعش وتأمين المناطق.

وتسعى عناصر تنظيم داعش، لإيجاد ملاذات ومقار بعيدة عن الملاحقة الأمنية في صلاح الدين، لإعادة هيكلة صفوفها وتخفيف الضغط الأمني الذي تواجهه في جميع المناطق الساخنة.

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