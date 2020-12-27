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بحوزته 3 كغم.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ناقل وموزع" للمخدرات في النجف

Category: أمـن

Date: 2020-12-27T09:04:15+0000
بحوزته 3 كغم.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ"ناقل وموزع" للمخدرات في النجف

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاحد، القبض على ناقل وموزع للمخدرات وبحوزته (٣ كيلو غرام) من مادة الكرستال في النجف.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً لمعلومات استخباراتية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات والذي يقوم بنقل وتوزيع المواد المخدرة بين محافظتي بغداد و النجف".

وأوضحت أنه "قد تمت عملية القاء القبض بعد نصب كمين محكم لهُ اثناء دخولة المحافظة ومتابعتهُ بعد ان لاذ بالفرار والقبض عليه في منطقة حي المهندسين بمحافظة النجف وبالجرم المشهود وبحوزته ثلاثة كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة داخل عجلته، حيث تم تدوين اقواله بالاعتراف واحالتة للقضاء لينال الجزاء العادل".

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