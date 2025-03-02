بحوزته 3كغم "كريستال".. القبض على تاجر مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته ثلاثة كيلوغرامات من مادة "الكريستال" بالتعاون بين محافظتي البصرة والديوانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية وبالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات في محافظة البصرة، تمكنت بعملية نوعية من إلقاء القبض على تاجر مخدرات مطلوب للأولى كان متواجداً في البصرة.

وبينت أنه تم ضبط كمية كبيرة من مادة "الكريستال" المخدرة بلغت 3كغم، مضيفة أن عملية القبض تمت بعد اعتراف أحد المتهمين بمتاجرة المخدرات الذي ألقي القبض عليه في الديوانية بوقت سابق، وتمت إحالة المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل.