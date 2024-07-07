بحوزته 275 حبة كبتاغون.. اعتقال تاجر مخدرات "دولي" في المثنى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأحد، عن اعتقال تاجر مخدرات دولي في محافظة المثنى وبحوزته 275 حبة كبتاغون مخدرة.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد إنه "بعملية أمنية استخبارية دقيقة وبجهود فنية، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات الدوليين وبحوزته 275 ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة أي ما يعادل 45 كيلوغرام".

ولفت إلى أن "عملية القبض تمت في محافظة المثنى وبإشراف مدير مخدرات المثنى بالتعاون مع الهيئة التحقيقية في المديرية العامة"، مبيناً أنه "تم عرض المتهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات".