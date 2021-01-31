بحوزته 230 ختماً.. الإطاحة بمزور في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، الأحد، إلقاء القبض على مزور بحوزته 230 ختماً في العاصمة بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ألقت، اليوم، القبض على مزور بحوزته عدد كبير من الأختام والوثائق والتخاويل المزورة".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود متهم يقوم بعمليات تزوير في منطقة (سبع قصور) شرق بغداد".

وتابعت، "ألقي القبض عليه بالجرم المشهود بعد ان عثر بحوزته على ( 230 ) ختماً مختلف الأنواع تستخدم لتزوير المعاملات مع هويات وشهادات وبطاقات سكن وتموينية وعقود عجلات وتخاويل متعددة".

وأشارت إلى "احالة المتهم والمواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".