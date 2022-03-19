بحوزته 18 ألف حبة مخدرة.. اعتقال متاجر بالمخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت شرطة المثنى جنوبي العراق، يوم السبت، اعتقال متاجر بالمخدرات، وبحوزته 17.8 ألف حبة مخدرة، بكمين أمني محكم في قضاء الخضر ضمن المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إلقاء القبض على المتهم جاءت خلال ممارسات أمنية واسعة بالمحافظة، ووفق واجبات موكلة لأجهزة الشرطة المحلية، وتمت بعد جمع المعلومات والأدلة بوجود المتهم الذي كان يستقل عجلته الخاصة نوع بيك اب نيسان".

وأضافت أن "معلومات توفرت لأجهزة الشرطة بوجود حبوب مخدرة داخل دار المتهم، وأثناء عملية التفتيش التي استمرت لساعات طويلة تم العثور على حبوب مخدرة داخل أكياس وعددها (17800) حبة مخدرة نوع (صفر واحد) وامبولات تعاطي لمادة الكريستال، كان المتهم قد أخفى جميع المواد في حديقة المنزل الذي يسكن فيه".

وأكدت شرطة المثنى، "تدوين أقوال المتهم ابتدائيا، وتوقيفه وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالته إلى المحكمة المختصة، لينال جزائه العادل وفق القانون".