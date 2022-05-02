بحوزته كمية كبيرة من "الكريستال".. اعتقال أحد "أخطر" تجار المخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الفرقة 11 بالجيش العراقي، يوم الاثنين، عن اعتقال واحد من "أخطر" تجار المخدرات في بغداد وضبط كمية كبيرة من مادة "الكريستال" بحوزته.

وقالت قيادة الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية نوعية نفذتها قوة من الفوج الثالث في اللواء 42 التابع للفرقة الحادية عشر، بالاشتراك مع قوة مكتب مكافحة المخدرات في منطقة باب الشيخ وسط بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على واحد من أخطر تاجر المخدرات في العاصمة".

واشارت الى ان العملية "تمت بعد استحصال الامر القضائي حيث القي القبض على المجرم عبد الحسين عباس حسين حاجم تولد 1983 يسكن في بغداد".

وبينت القيادة أنه "تم ضبط خمسة اكياس تقدر بنحو خمسة كيلوغرامات من مادة الكريستال بحوزته، إضافة الى اكياس صغيرة تحتوي على مادة الكريستال بأوزان خفيفة، وميزان الكتروني، وخمس قداحات، فضلاً عن مبلغ مالي قدره مليوناً و550 الف دينار عراقي و200 دولار أمريكي".

واوضحت أنه "تم تسليم المتهم والمبرزات الجرمية الى مكتب مكافحة مخدرات باب الشيخ بوصل استلام اصولي".