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بحوزته طلاسم وملابس نسائية .. اعتقال شخص يمارس السحر والشعوذة بالرمادي

Category: أمـن

Date: 2022-06-09T12:25:29+0000
بحوزته طلاسم وملابس نسائية .. اعتقال شخص يمارس السحر والشعوذة بالرمادي

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، يوم الخميس، القاء القبض على شخص بتهمة ممارسة السحر والشعوذة في مدينة الرمادي مركز المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أن مركز شرطة الحرية أستخبر من احد مصادره بوجود شخص في منطقة التأميم يمارس اعمال السحر والشعوذة"، مضيفة أنه "تم القبض على المتهم (م.أ.م.س) يسكن الرمادي التأميم وتم ضبط بحوزته المواد (طلاسم /علبة بلاستك فيها زيوت وكبسول/مواد اولية تستخدم في عملية السحر والشعوذة / خرز محابس /باكورة وعصى وسيف حديد /شالات نساء/كتب روحانية)".

ووفقا للبيان فقد "تم تدوين اقواله و احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون.

وأهابت قيادة شرطة الانبار ابناء المحافظة بعد التعامل والابتعاد عن هكذا نماذج والتبليغ الفوري عن اي معلومات تخص الاشخاص الذين يعملون السحر والشعوذة للحفاظ على الأسر من التفرقة والخراب.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في عام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.

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