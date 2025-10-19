بحوزته صقر.. القبض على كويتي في بادية المثنى

شفق نيوز- المثنى

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالقبض على شخص يحمل الجنسية الكويتية في بادية المثنى، خلال صيده الصقور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "لليوم الثاني على التوالي، تم القبض على شخص يحمل الجنسية الكويتية في بادية المثنى برفقة شخص عراقي".

وأضاف أنه "وجد بحوزتهم طائر صقر وجهاز اتصال لاسلكي وجهاز ثريا وثلاثة هواتف نقالة إضافة إلى مبلغ مالي".

يشار إلى أن يوم امس، تم اعتقال ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الكويتية، في البادية وايضا كانت بجوزتهم اجهزة اتصال وصقور لممارسه الصيد.