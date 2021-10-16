بحوزتهم 5 كغم .. الأمن الوطني في البصرة يعتقل شبكة لتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق يوم السبت بأن مفارزها تمكنت من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهم (١) كغم من مادة الكرستال وبالجرم المشهود.

وقال الجهاز ايضا أن المفارز ذاتها تمكنت وبكمين محكم من إلقاء القبض على شبكة اخرى مؤلفة من (٤) متهمين يتاجرون بمادة الحشيشة عبر مداهمة الوكر الذي يستخدمونه للترويج في احدى احياء المحافظة، وقد ضبط بحوزتهم (٤) كغم وادوات تعاطي وميزان الكتروني.

وتابع البيان أنه جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.