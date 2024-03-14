بحوزتهم 12 كغم من الكرستال.. اعتقال 3 متهمين يقودون شبكة دولية لتجارة المخدرات

بحوزتهم 12 كغم من الكرستال.. اعتقال 3 متهمين يقودون شبكة دولية لتجارة المخدرات
2024-03-14T16:34:01+00:00

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، اعتقال 3 متهمين يقودون شبكة دولية ومحلية لتجارة المخدرات في محافظتي كركوك والسليمانية.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية  دقيقة، مديرية مكافحة مخدرات كركوك القت القبض على 3 متهمين خطرين يقودون شبكة لتجارة المخدرات دولية ومحلية من محافظتي السليمانية وكركوك".

 وأضاف "ضبطت بحوزتهم 12 كيلو من مادة الكرستال المخدرة".

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