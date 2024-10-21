"بحوزتهم ملايين".. قوة أمنية تطيح بشبكة تزوير الأموال في مدينة الصدر

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية، اليوم الاثنين، من القبض على ثمانية أشخاص بحوزتهم اموال مزورة أثناء نصب كمين محكم في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، فإن المعتقلين كانوا بحوزتهم مبالغ مالية مزورة تشمل ثمانية ملايين دينار عراقي من فئة خمسة وعشرين، وستة ملايين دينار عراقي من فئة ألف دينار، ومائتي ألف دينار عراقي من فئة خمسين ألفًا، بالإضافة إلى ألف يورو من فئة خمسمائة يورو.

وأشار المصدر إلى أن جميع المبالغ التي تم ضبطها مزورة، موضحا أن القوة الأمنية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتقلين.