بحوزتهم "علم وشعار فدائيي صدام".. اعتقال 5 من "جماعة القربان" بين زوار كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 5 أشخاص من أتباع "جماعة القربان"، ضمن الزوار المتجهين إلى كربلاء، مبيناً أنه تم ضبط "العلم الصدامي" بحوزتهم وكذلك كتاب "السفر إلى الآخرة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية اعتقلت المتهمين الخمسة على خط سير الزوار المتوجهين إلى كربلاء، وضبط بحوزتهم كتب (السفر إلى الآخرة) من توابع جماعة القربان المنحرفة".

ولفت إلى أن "المتهمين كان بحوزتهم كيس كبير (شليف) يحتوي على 500 منديل قماشي مرسوم عليها العلم الصدامي وشعار فدائيي صدام"، مبيناً أنه "تم اعتقالهم ونقلهم إلى أحد المراكز كإجراء أصولي".

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي، قد أعلن يوم السبت 20 تموز/ يوليو الماضي، القبض على 39 عنصراً من "جماعة القربان" في 4 محافظات.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزنا في محافظة واسط تمكنت ووفقاً لمذكرات قبض قضائية من القبض على 4 متهمين ينتمون إلى إحدى الحركات الدينية المنحرفة التي تطلق على نفسها (جماعة القربان)".

واوضح أن "عملية إلقاء القبض جرت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد المتهمين داخل خيمة صغيرة بالقرب من المواكب أثناء زيارة العاشر من محرم الحرام وبحوزتهم صور تعود لأحد الأشخاص الذي قام بالانتحار في وقتٍ سابق، وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحةً أنهم ينتمون إلى هذه الحركة المنحرفة، وكانوا ينوون إجراء طقوسهم المتطرفة من خلال إجراء قرعة القربان التي بموجبها يتم اختيار الشخص الذي يشنق نفسه حتى الموت".

و"جماعة القربان" أو "العلاهية" جماعة دينية غامضة تثير الجدل بالعراق ظهرت في محافظة ذي قار جنوب العراق، وتطرح أفكارا وطقوسا غريبة منها الانتحار أو "التضحية بالنفس" كما يسمونه في المناسبات الدينية.

وتعتبر هذه الجماعة محظورة في الدستور والقوانين العراقية، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب ابن عم النبي محمد ورابع الخلفاء الراشدين.