بحوزتهم طائرة مسيرة وأسلحة.. الأمن العراقي يطيح بـ3 مطلوبين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باعتقال ثلاثة أشخاص بينهم منتسب في وزارة الداخلية العراقية، وآخر عضو نقابي في اتحاد نقابة العمال، جنوبي العاصمة بغداد.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن العملية تمت بعد مراقبة استمرت لأيام، لافتاً إلى أن "الملقى القبض عليهم صادرة بحقهم مذكرات قبض، وتمت الإطاحة بهم داخل مجمع القعقاع ضمن قضاء المحمودية".

ووفق المصدر، فبعد مداهمة شقتهم داخل المجمع، ضبط بحوزتهم بندقية نوع (كلاشنكوف) سوداء، ومسدس نوع hs، وبندقية صيد سوداء اللون نوع (بوش)، وعبوة ناسفه محلية الصنع (بمبا) وقنبلتين يدويتين، وحربة بندقية، ومنجل صغير.

بالإضافة إلى ذلك، ضبطت القوة المداهمة، مخازن بندقيه كلاشنكوف، ومخزن يحتوي على خمس إطلاقات، فضلاً عن عتاد (BKC)، وعتاد مسدس ومخزن بندقية صيد، وطائرة دروون صغيرة رصاصية اللون، وهواتف نقالة.