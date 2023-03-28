بحوزتهم "رايات داعش".. كمينان يوقعان بثلاثة "إرهابيين خطرين" في ديالى

شفق نيوز/ أفاد إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، بالقبض على ثلاثة "إرهابيين" وصفهم بأنهم "خطرين" بين محافظة ديالى والعاصمة بغداد.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بعمليتين منفصلتين وجهد استخباري مميز لقسم قيادة عمليات ديالى التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين في سيطرة الـ 109، الواقعة بين محافظتي بغداد وديالى وقرية الفاطميات.

وبين أن الكمينين أسفرا عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء بلدروز والحدود الفاصلة بين بغداد وديالى، مبينا أن بحوزة اثنين منهما مواد متفجرة ورايات لداعش وأسلحة، وقد تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المعنية أصولياً.